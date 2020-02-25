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مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وأمن الدولة
لرفع مستوى التعاون التقني
متابعات الخليج 365 - واس
أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة اليوم مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.
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