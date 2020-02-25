السعودية | السعودية..  كلاب ضالة تنهش طفلاً حتى الموت

شكرا لقرائتكم السعودية.. كلاب ضالة تنهش طفلاً حتى الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نهشت كلاب ضالة طفلاً لم يتجاوز العامين والنصف، حتى فارق الحياة، في فاجعة أصابت عائلةً في الأحساء شرق السعودية.
وفي التفاصيل التي روتها مصادر العربية.نت، هاجمت مجموعة من الكلاب طفلاً صغيراً يدعى مالك عصر السبت في الوقت الذي كانت أسرته في نزهة داخل أحد الاستراحات الريفية ببلدة البطالية، حتى فقدت الأسرة طفلها لتبحث عنه وتجد حوله مجموعة من الكلاب داخل مزرعة مجاورة، ليتم نقله إلى المستشفى بسرعة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، دعت أماناتها، إلى تطبيق برنامج CNSR، لتقليل كثافة الكلاب الضالة، باستخدام الطرق الرحيمة الصديقة للبيئة والبديلة، وذلك بعد إيقاف استخدام الطعوم السامة في مكافحتها، في إطار تحقيق مبدأ الرفق بالحيوان بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للرفق بالحيوان.
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