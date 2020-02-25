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قررت إدارة نادي التعاون إرسال خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل مباراة التعاون أمام برسبوليس الإيراني المحددة الاثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.
يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.الكويت دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي التعاون برسبوليس فيروس كورونا الجديد
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 12:48 AM
بعد اعتذار الكويت عن استضافة مباراة الإياب بين الفريقين
قررت إدارة نادي التعاون إرسال خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل مباراة التعاون أمام برسبوليس الإيراني المحددة الاثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.
يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.
، التعاون يطلب تأجيل مواجهة الذهاب مع برسبوليس الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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