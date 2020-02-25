، "مدني رابغ" ينفذ فرضية إطفاء وإخلاء بالمنطقة الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيناريو تسرب بخزان غاز سعة 3000 لتر وإخلاء 50 شخصًا

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ فرضية إطفاء وإخلاء أمس الاثنين، وذلك بمصنع الراشد للأغذية بالمنطقة الصناعية.

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء.

وكان سيناريو الفرضية عبارة عن حريق في منطقة التجهيز على مساحة ٢٥٠ مترًا مربعًا، حيث بدأ الحريق بخط الإنتاج، وامتد إلى مستودعين بمساحة ٨٠ مترًا مربعًا، مع وجود تسرب في خزان غاز سعة ٣٠٠٠ لتر وتم إخلاء 50 شخصًا من العاملين الرجال والنساء بالمصنع.

شاركت بالفرضية أحدث الآليات والتجهيزات التقنية للدفاع المدني، كما شاركت عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وعقب انتهاء الفرضية، عُقد اجتماع تم فيه مناقشة المشاركين وذلك لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.

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