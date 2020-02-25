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محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 12:49 AM
أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.
، "الاتصالات" و"أمن الدولة" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التقني المشترك ،
المصدر : الخليج 365
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