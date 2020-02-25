، "الخليج 365" ترصد معاناة سكان "مخطط 14" بالشرائع.. غياب البنى التحتية والعزلة هاجسهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: منفذ وحيد ونسلك نفقاً مخصصاً للسيول.. وصهاريج المياه استنزفت جيوبنا

رصدت عدسة "الخليج 365" عبر جولة ميدانية على مخطط 14 بالشرائع معاناتهم وغياب الطرق المؤدية إليهم ولا يوجد سوى نفق مخصص لجريان سيول الأمطار، الأمر الذي يجعلهم معزولين بالإضافة إلى غياب البنى التحتية من مشاريع تصريف السيول والترصيف والسفلتة وشبكات مياه وصرف صحي.

وتفصيلاً، التقت "الخليج 365" بأهالي مخطط 14 الذين تحدثوا عن السكان وقال كل من بندر القرشي وحسن الناشري وفهد العتيبي وعادل الزهراني إن معاناتهم مستمرة منذ 7 سنوات موضحين أنهم ليسوا الوحيدين بل أيضاً سكان مخطط ( 14 ) و(15) في مكة المكرمة بالرغم من أنهم قدَّموا مطالبهم لعمل نفق يستفاد منه في الدخول والخروج بمركباتهم من وإلى الحي، إذ لا يوجد لهم منفذ إلا باستخدام نفق مخصص لجريان السيول والأمطار ما يضعهم في حالة عزلة تامة عن الأحياء المجاورة، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك لافتقادهم معظم الخدمات الأساسية، كتصريف السيول وشبكات المياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق بالأسفلت والترصيف، الأمر الذي فاقم معاناتهم أكثر.

وأضافوا: مخططنا يفتقد التطوير اللازم عند اعتماد مخططات تنظيمية، ومشكلتنا ليست وليدة، بل منذ 7 سنوات، بعد تقديم معاملة وشرح المطالب، بعد أن تقدم بها أحد المواطنين برقم 333019557، بتاريخ 1433هـ، ولكن ظلت حبيسة أدراج أمانة العاصمة المقدسة دون أي مبرر لرفضها.

وأشاروا إلى أن مسؤولي الأمانة وشركة مياه الوطنية لم يتفاعلوا مع مشكلتنا، أو على الأقل الوقوف على معاناة الأهالي، الأمر الذي يبعث على الاستغراب.

وزاد بأنه مع الزيادة السكانية المطردة، أصبحنا معزولين ولا يوجد لدينا طريق مباشر يتصل بطريق الملك فيصل، وهو الطريق الوحيد الرئيسي، وهو طريق السيل - مكة المكرمة، وأصبح المنفذ الوحيد لخروجنا ودخولنا نفق مخصص للسيول، وفي حالة هطول أمطار غزيرة فلا نستطيع الخروج، خاصة في الأمور التي تستوجب السرعة، كحالة إسعاف مريض أو دخول سيارات الدفاع المدني وخلافه.

وتابعوا: طالبنا بتوفير شبكة المياه، وعدم توفر ذلك اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا فضلاً عن افتقاره لشبكة الصرف الصحي هي الأخرى.

وقال بندر القرشي، إن الساعات الأولى من الصباح، نستغرق وقتاً طويلاً في الخروج من الحي ما يضطر البعض لعكس الطريق ليتمكن بلوغ الطريق السريع أو الذهاب في طريق ترابي محاط بالكثبان الترابية ولا يوجد إلا منفذ وحيد تحت عبارة مخصصة لسيول الأمطار أهلكت مركباتنا أثناء ذهابنا إلى مقار أعمالنا مطالباً بتنفيذ مداخل ومخارج حديثة للحي، تتناسب مع الكثافة السكانية الموجودة في الحي.

وتواصلت "الخليج 365" مع علاقات أمانة العاصمة المقدسة للرد على شكوى أهالي مخطط 14 - 15 - والراشدية 1 وكان ردهم بأنهم بعثوا استفسار "الخليج 365" إلى إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة الأسبوع الماضي، إلا أن إدارة الطرق فضّلت الصمت دون توضيح منهم بشأن شكوى مخطط 14 بالشرائع.

مكة المكرمة مخطط 14 بالشرائع البنى التحتية