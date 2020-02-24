شكرا لمتابعة خبر عن «السند» يوضح حكم أخذ الابن من مال أبيه دون علمه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم أخذ الابن من مال أبيه دون علمه.
وقال السند خلال حواره في برنامج “يستفتونك” المذاع عبر قناة “الرسالة”:” من كان نفقته واجبة على إنسان، فقصر في هذه النفقة فيجوز له أن يأخذ من ماله دون علمه ولكن بقدر ما يكفيه”.
ولفت السند:” إذا كان الأب لا يعطي أولاده ما يكفيهم في شرابه وملابسه وأكله يجب أن يأخذ بقدر الحاجة والنفقة بشرط أن يكون الأب مقصر فيما يكفيه”، مبينا:”لو الأب أعطاهم ما يكفيه فلا يجوز أن يأخذ الولد من مال أبيه”.
كانت هذه تفاصيل خبر «السند» يوضح حكم أخذ الابن من مال أبيه دون علمه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.