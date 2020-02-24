شكرا لمتابعة خبر عن المرور: 100 ريال غرامة حال عدم تجديد رخصة السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور الغرامة المفروضة في حال عدم تجديد رخصة السيارة في المواعيد المحددة لها.

وذكرت الإدارة، ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي حساب الإدارة على موقع تويتر حول قيمة الغرامة المفروضة عند عدم تجديد الرخصة، بأنه لا توجد غرامة اذا تم تجديد الرخصة فور انتهائها، كما يتاح تجديدها بدون غرامة خلال 60 يوما من تاريخ انتهائها.

وأضافت أن الغرامة تطبق بعد انتهاء مدة 60 يوم، حيث تبلغ قيمتها 100 ريال عن كل سنة تطويف.