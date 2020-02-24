شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الدعاء بعدم الموت قبل حفظ القرآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حكم الدعاء بأن لا تمت قبل حفظ القرآن.

وأضاف السند خلال حواره في برنامج “يستفتونك” المذاع عبر قناة “الرسالة”:” من باب الدعاء بالخير أن يتمني الإنسان أن لا يمته الله إلا وقد حفظ كتاب الله”.

وأوضح السند:”تمني الخير يؤجر عليه الإنسان، فمن يجاهد نفسه علي عمل خير فبنيته يثاب علي هذه النية ما دام منعه من فعل ذلك عذر”.