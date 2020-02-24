شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري قلب: الكولسترول يقتل شباب المملكة بشكل مفاجىء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال ناجي الخليف استشاري القلب والأشعة الصوتية المتطورة، إن نسبة الموت المفاجئ في العمر المبكر بمرض الكولسترول في المملكة أكبر بكثير من الدول الأخرى.

وأضاف الخليف خلال حواره في برنامج”تم”:” الكولسترول يتسبب في الموت المفاجئ عند الشباب بالنوبة القلبية”.

وشدد الخليف:”لابد أن يكون عند الناس وعي بأن مرض الكولسترول مشكلة حقيقية ولها أساليبها وطرق علاجها”.