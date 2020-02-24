شكرا لمتابعة خبر عن هند الحميدان: «زواج الأقارب يُصيب بالكولسترول وغسيل الكلى علاجه الوحيد» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هند الحميدان؛استشارية أمراض الدم، ومدير بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي، على أن الكولسترول الوراثي يكون أعلى بكثير من الذي يأتي بسبب الأكل أو الأهمال في الرياضة.

وأوضحت خلال لقاء في برنامج “تم ” أن سبب مرض الكولسترول الرئيسي هو زواج الأقارب.

وعلى جانب أخر لفتت إلى أن غسيل الكلى هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الأشخاص المصابين بالكولسترول.