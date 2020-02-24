شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة اعتقال الإعلامي داود الشريان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبدالعزيز داود الشريان، نجل الإعلامي داود الشريان، حقيقة ما تردد بشأن إيقاف والده.

وأكد نجل الإعلامي عدم صحة ما تردد بشأن والده قائلا: محاولة فاشلة من دويلة شرق سلوى بنشر إشاعة ان داود الشريان تم اعتقاله.

ولم يكن عبدالعزيز هو الوحيد الذى أكد عدم صحة اعتقال الشريان، حيث أكد أيضا الصحفي عثمان العمير، مساء اليوم، أنه اجتمع مع دواد الشريان.

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وكتب الصحفي على حسابه الرسمي بموقع تويتر: البارجة تناولت العشاء مع الصحافي القدير داوود الشريان ومجموعة من الاحبة، كان عشاء مزدحمًا بالذكريات والأحاديث الماتعة، والليلة سنلتقي.

وفي نفس السياق، أكد فهد الدغيثر عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن الإعلامي.

وقال على حسابه الرسمي بموقع تويتر :تحدثت قبل قليل مع الصديق العزيز الأستاذ داوود الشريان وهو بخير ويتواجد في لندن ولا صحة على الإطلاق للأخبار الملفقة عن إعتقاله والتي تروج لها كالعادة مواقع بعضها قطرية وبعضها ممولة بواسطة قطر مع الأسف.