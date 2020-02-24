شكرا لمتابعة خبر عن الشخص المتورط مع «خاطفة الدمام» يكشف تفاصيل جديدة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشخص المطلوب للتحقيق على إثر عمليات الاختطاف في الدمام، تفاصيل جديدة في القضية.

وقال المطلوب إن لديه 4 أولاد أعمارهم ليس متأكدًا منها، لكنه أقسم أنهم أولاده، قائلا: “كنت أعتقد أنهم أبنائها وليسوا مخطوفين”.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية لم يقابل الأولاد أي نقاط تفتيش لإبراز الهويات لهم.

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وكانت “صدى” قد كشفت أن الشخص المطلوب في عمليات الاختطاف بالدمام كان لدى العائلة كسائق لمدة 16 سنة.

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