شكرا لمتابعة خبر عن الشخص المتورط مع «خاطفة الدمام» يكشف تفاصيل جديدة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الشخص المطلوب للتحقيق على إثر عمليات الاختطاف في الدمام، تفاصيل جديدة في القضية.
وقال المطلوب إن لديه 4 أولاد أعمارهم ليس متأكدًا منها، لكنه أقسم أنهم أولاده، قائلا: “كنت أعتقد أنهم أبنائها وليسوا مخطوفين”.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية لم يقابل الأولاد أي نقاط تفتيش لإبراز الهويات لهم.
وكانت “صدى” قد كشفت أن الشخص المطلوب في عمليات الاختطاف بالدمام كان لدى العائلة كسائق لمدة 16 سنة.
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