شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طبيب يحذر من زواج الأقارب من الدرجة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر رائد الدهش، رئيس قسم الغدد الصماء ومركز السكري بمستشفى الحرس الوطني، من زواج الأقارب من الدرجة الأولى.

وأوضح أنه قد يكون أحد الطرفين مصاب بمرض الكولسترول، وقد يؤدي زواجهما إلى نقل المرض إلى الأطفال.

وأضاف أن مرض الكولسترول يهدد حياة الأشخاص عن طريق الأعراض الجانبية المباشرة مثل الجلطات أو عن طريق الزوج أو الزوجة عندما يكونوا أقارب من الدرجة الأولى.