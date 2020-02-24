شكرا لمتابعة خبر عن تنقلات وتعيينات جديدة لبعض قيادات الأمن العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدر مدير الأمن العام، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، عدداً من القرارات الخاصة بالنقل والتعيين لعدد من قيادات الأمن العام في عدة مواقع أمنية.
وشملت القرارات تعيين العميد سلطان بن مشنان السهلي مديراً لمرور منطقة الرياض، وتعيين اللواء سعيد القرني مستشارا لمدير الأمن العام، إذ كان يشغل مديرًا عاما للحج والعمرة، وتعيين اللواء سليمان الزكري نائبا لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق إذ كان مديرًا لمرور الرياض.
كما شملت القرارات ما يلي:
– تعيين اللواء سلمان بن معيوض الجميعي نائبا لمدير الإدارة العامة للمرور.
– تعيين العميد سامي الشويرخ مساعدا لمدير الأمن لشؤون الأمن.
– تعيين العميد عبدالكريم بن علي الناهض مديرًا للإدارة العامة للحج والعمرة.
– تعيين العقيد طارق غبان نائبا لمدير إدارة الحج والعمرة.
– تعيين العقيد أحمد السريحي مديرًا لمرور جدة.
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