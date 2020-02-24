شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: لا يُمكن استلام البطاقة بزي الدوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ذكرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يمكن للفرد استيلام البطاقة بزي الدوام. وشدد، درًا على سؤال طرحه أحد متابعي صفحتها الخاصة بالعناية بالعملاء على موقع تويتر، على ضرورة الالتزام بارتداء الزي الوطني الرسمي عند استيلام البطاقة.

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