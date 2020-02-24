شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. هيئة الزكاة توضح عقوبة التهرب الضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، عقوبة التهرب الضريبي.
وقال، في تصريحات له، إن التهرب الضريبي يعد سلوك غير قانوني يهدف إلى عدم سداد الزكاة أو الضرائب المستحقة سواء كانت كلية أو جزئية.
وأكد أن الأنظمة الضريبية نصت على فرض غرامات على المتهربين، ومن بينها غرامة تعادل قيمتها 3 أضعاف السلعة أو الخدمة التى تم التهرب فيها.
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