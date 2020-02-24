الحديدة: القوات المشتركة تبطل عبوة ناسفة زرعتها الحوثي بين مديريتي حيس والخوخة

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عدن - ياسمين التهامي - أبطلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، الاثنين 24 فبراير /شباط 2020، مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بجانب الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة. قد يهمك ايضاً: حمار وحشي اكتشف خيانة زوجته له ...وحينما أوشك على الانتقام كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

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أسد يعاكس حبيبته “اللبوة“ أمام أشبالها.. وحينما هاج عليها كانت النهاية صادمة (شاهد) وقال مصدر ميداني، إن مواطنين عثروا على عبوة ناسفة مزروعة بجانب الخط الرابط بين حيس والخوخة، وقاموا بإبلاغ فريق نزع الألغام والعبوات الناسفة ليتمكن الفريق من تفكيك العبوة الناسفة وإبطالها بنجاح. وأفاد المصدر بأن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت عبر المزارع المحاذية للطريق وقامت بزرع العبوة الناسفة بجانب الطريق الرابط بين المديريتين. وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الفرعية والعامة في محاولة منها لإلحاق مزيد من الأضرار في صفوف المدنيين.

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