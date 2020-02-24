أسد قوي يتزوج اثنتين “لبؤات“ في وقت واحد.. شاهد كيف كانت النهاية؟؟

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عدن - ياسمين التهامي - الأسود هي القطط الكبيرة التي توصف تقليديا باسم “ملك الغابة” . هذه القطط الكبيرة تتواجد في أفريقيا وآسيا وأوروبا . ومع ذلك ، تصنفت الأسود إلى قسمين من السلالة: أسود آسيوية تعيش في الهند غابة جير ؛ والأسود الإفريقية التي تعيش في وسط وجنوب أفريقيا .

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على الرغم من أنها تبدو مشابهة ، إلا ان هذه السلالة مختلفة جدا في الحجم ، والموئل ، والنظام الغذائي ، وأكثر من ذلك . يشتهر “ملك الغابة” بكل من الجمال والقوة . تختلف الأسود في اللون ولكن عادة ماتكون بمعاطفها ذات اللون الأصفر والبني . ذكور الاسود الناضجة هي فريدة من نوعها بين القطط الكبيرة وبسبب المانوية البنية أو الأسود السميكة التي تطوق أعناقهم وحمايتهم أثناء القتال .

الأسد هو الحيوان المفترس الذي يتزوج من اثنتين في وقت واحد

الأسود من الحيوانات المفترسة التي تتزاوج من أثتين في وقت واحد . تعيش الأسود في مايسمى بالتفاخر ، حيث يتزاوج الذكر مع أكثر من أنثى في وقت واحد ، كما تتزاوج الإناث أيضا مع أكثر من شريك واحد .

من فوائد الجماع بين الأسود هو ولادة أكثر أجيال مختلفة وبالتالي العمل على زيادة علاقات القرابة لذريتهم . سلوك التزاوج من خلال تعدد الزوجات أو الزواج بزوجة واحدة من الإناث يعمل على زيادة النسل الذي يرتبط ارتباطاً كبيراً تبعا لظروف بقاء النسل والسلوك الإنجابي للبالغين الآخرين ، وبالتالي قد تختلف سلوك الإناث وفقا للظروف البيئية والاجتماعية القائمة ، كما يتم التنوع الجيني ، وتحسين النوعية الوراثية الأبوية .

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يتناول الأسود لمجموعة واسعة من الفرائس ، من الحيوانات البرية ، الظبي ، الحمار الوحشي ، الزرافة ، والجاموس والخنازير البرية ، وفي بعض الأحيان يتناول وحيد القرن وفرس النهر . كما يتغذى أيضا على الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب البرية والطيور والزواحف . ومن المعروف أن الأسود أيضا تقوم بمهاجمة الفيلة عندما يندر الطعام .





الحجم والخصائص



يبلغ طول الأسد الأفريقي حوالي 4،5-6،5 أقدام (1،4-2 متر) ، بالإضافة إلى طول الذيل الذي يصل إلى 26،25-39،5 بوصة (67-100 سم) . الأسود الإفريقية عادة ما تزن 265-420 رطلا . (120-191 كجم) . الأسود الآسيوية تميل إلى أن تكون أكبر من ذلك بكثير ، وفقا للاتحاد العالمي للحياة البرية (WWF) . والتي تزن 300-500 رطلا . (120-226 كجم) ويبلغ طولها 6،56-9،18 قدم (200-280 سم) . يبلغ مقياس ذيلها 23،62-35،43 بوصة (60-90 سم) . ذكور الاسود عادة ما تكون أكبر من الإناث ولها بدة مميزة من الشعر حول رؤوسهم .

الموطن

الأسود الإفريقية تعيش في أنغولا وبوتسوانا وموزمبيق وتنزانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأجزاء أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى . يتكون هذا الإقليم من المراعي أو الغابات المفتوحة .

يتم العثور على الأسود الآسيوية فقط في الحديقة الوطنية لغابة جير في الهند . هذه الحديقة هي المحمية البرية تمتد حوالي 877.37 ميل مربع (1412 كم مربع) من الأراضي . وتشمل أرض الغابة المتساقطة ، والمراعي ، والتلال الصخرية .

العادات

الأسود هي نوع من القطط الاجتماعية والتي تعيش في مجموعات تسمى بالتفخر . تفخر الأسود الآسيوية والأفريقية في الزواج بالعشرات من الإناث ، كما تفخر الإناث بالتزاوج بالعديد من الذكور . الأسود الآسيوية تقسيم أنفسهم إلى قسمين من التفاخر . الإناث لها الفخر والذكور لها الفخر . يأتون فقط معا خلال موسم التزاوج .

يستطيع صغار الأسود التزاوج من سن 3-4 سنوات من العمر ، تستمر فترة حمل الأنثى نحو أربعة أشهر ، ثم تقوم بولادة صغارها بعيدا عن الآخرين وإخفاء اشبالها خلال الأسابيع الستة الأولى من حياتهم . عند الولادة ، يبلغ وزن الأشبال حوالي 3 رطل . (1.5 كلغ) . كما أنها تعتمد اعتمادا كليا على الأم .