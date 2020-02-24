شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مساع دولية لتوحيد البنك المركزي بعدن وصنعاء.. ورفع الحظر عن “العملة الجديدة“ ودفع مرتبات جميع المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو صادم) صقور جائعة تفترس حيوانات برية شرسة.. شاهد كيف التهمت أسود ونمور وثعابين بطريقة خاطفة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

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