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عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون على نطاق واسع فيديو لمواطنين صينين “يعلنون إسلامهم” حتى لا يصابوا بفيروس كورونا المستجد، والذي تبين فيما بعد أنه قديم ولا علاقة له بما يحدث حاليا في أزمة فيروس كورونا.

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شاهد لحظة إعلان أكثر من “مليون صيني“ الدخول في الإسلام والتخلي عن أكل الكلاب والقطط.. ماعلاقة فيروس #كورونا ؟ (فيديو)

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مليون صيني

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله في حسابات مختلفة في فيسبوك وتويتر ويوتيوب تحت عنوان “مليون صيني اعتنقوا الإسلام بعد أن ثبت أن وباء كورونا لا يؤثر على المسلمين…” حيث يبين أن “عددا من الصينين يرددون الشهادة للدخول في الإسلام”، وهو ليس دقيقا.

ووفق منصة وكالة فرانس برس لتدقيق المعلومات، تبين أن الفيديو هو يتعلق بدخول صينيين للإسلام، ولكن ربط الأمر بفيروس كورنا غير دقيق، إذ أن الفيديو التقط في السعودية في مايو 2019.

قبل نصف عام

وبعد بحث فرانس برس عن أصل الفيديو تبين أنه كان قد نشر قبل نصف عام من انتشار المرض في مدينة ووهان الصينية.

كما يظهر في أحد مقاطع الفيديو يافطة مكتوب عليها “مشروع إفطار صائم بالمدينة الصناعية بجدة لعام 2019”.

وبدأ مغردون بإعادة نشر هذا الفيديو منذ 16 فبراير الحالي حيث تم مشاهدته أكثر من 17000 مرة حتى الآن على مختلف الشبكات.