أمير الرياض يثمن توجيه ولي العهد بتطوير محاور الطرق واستراتيجية التنفيذ

رفع الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لمدينة الرياض الذي تمثل في توجيه ولي العهد الأمين بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر الأثر الإيجابي البالغ في المجالات التنموية والخدمية وانعكاسات التوجيه الكريم على الجوانب الاقتصادية والتنافسية، منوهاً بالاستراتيجية العامة للمدينة والتوافق والانسجام وسير العمل المستدام الذي يرسمه ولي العهد في ظل توجهات رؤية المملكة 2030.

وبين أمير منطقة الرياض اهتمام ولي العهد، بمستويات جودة الحياة والريادة العالمية بيئيًا وثقافيًا وسياحيًا بالمدينة، وتعزيز الفاعلية والمشاركات المجتمعية وزيادة العوائد العامة لتحظى العاصمة بمكانة أعلى وتأثير أكبر ودور قيادي.

كما رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لمدينة الرياض الذي تمثل في توجيه سمو ولي العهد بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

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وأشار نائب أمير المنطقة إلى تطلعات سمو ولي العهد في المدينة الرياض ورؤيته في تعزيز دورها القيادي وركيزتها الأساسية في توجهات وبرامج رؤية السعودية 2030، وبين الطموحات في جعل العاصمة رافداً اقتصادياً ونموذجاً يحتذى به عمرانياً ومحيطاً بيئياً عالي الامتيازات وواجهة ثقافية وسياحية، وداعمة للتنافسية للاستثمار، وريادة شاملة في جودة الحياة.

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