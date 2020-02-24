بالفيديو والصور.. مصرع طالبتين وإصابة أخريات في حادث مأساوي بجازان

باشرت فرق أمنية وإسعافية ميدانية، اليوم الاثنين، حادثًا مروريًّا مأساويًّا لسيارة نُقل بها طالبات في محافظة صامطة جنوب منطقة جازان، فيما أكدت مصادر لـ«عاجل» أن الحادث أسفر عن وفاة طالبتين وإصابة أخريات، وكذلك السائق.

وقع الحادث على الطريق الرابط بين قرية مجعر ومحافظة صامطة، وذلك نتيجة اصطدام سيارة الطالبات أثناء توجههن صباحًا إلى مقر دراستهن بجامعة جازان بمركبة أخرى.

وذكرت مصادر لـ«عاجل» أن الطالبتين لقيتا مصرعهما في موقع الحادث بعد أن حاول المسعفون بفرق الهلال الأحمر السعودي إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهما لكن القدر كان أسرع.

وأضافت المصادر إلى أن فرق الهلال الأحمر نقلت الطالبات المصابات إلى المستشفى العام، ووضع جثماني الطالبتين المتوفّتين بثلاجة الموتى بمستشفى صامطة العام.

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وكانت الدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني ضمن الفرق الميدانية التي باشرت حادث الطالبات واتخذت خلالها الإجراءات اللازمة كافة، ومنها تنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية ومنع التجمهر بالقرب من موقع الحادث تسهيلًا لوصول سيارات الإسعاف.

وقالت مصادر «عاجل إن قائد المركبة التي تسببت في وقوع حادث الطالبات هرب من الموقع لساعات قليلة، ثم قام بتسليم نفسه لشرطة محافظة صامطة لاستكمال مجريات التحقيق معه وتطبيق الأنظمة القانونية بحقه».

وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بالحادثة، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إلى الموقع.

وتبيّن وجود 5 إصابات (أحدها توقف قلب وتنفس) وقدَّم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها إلى المستشفى، فضلًا عن 3 إصابات خطيرة، وإصابة واحدة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهم إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج.