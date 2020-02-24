نفذت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم، حادثًا افتراضيًا، لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة وللتوعية بأخطار استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث بدأت هذه التجربة التحذيرية صباح اليوم الاثنين الموافق 30/6/1441هـ، مع بداية الدوام الساعة السابعة صباحًا، وذلك على طريق الجامعة في تقاطع إشارة القرعاء، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم، وهيئة الهلال الأحمر.
جاء ذلك في إطار مشاركة جامعة القصيم في حملة «حياتك أهم»، التي دشنها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم.
ويحاكي هذا العرض التمثيلي، مشهدًا لحادث وهمي في مكان عام على جانب الطريق، مع لافتات توعوية وتحذيرية للسائقين من القيادة غير الآمنة، إضافة إلى استعراض لأهم أسباب الحوادث، وكيفية تلافيها، وكيفية التصرف في حالات الحوادث من الناحية الطبية، وطبيعية الإسعافات التي يمكن تقديمها في بعض الحالات، والجهات التي يستوجب التواصل معها في هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر «حادث افتراضي» لجامعة القصيم لتوعية السائقين بـ«القيادة غير الآمنة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.