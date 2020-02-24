«حادث افتراضي» لجامعة القصيم لتوعية السائقين بـ«القيادة غير الآمنة»

نفذت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم، حادثًا افتراضيًا، لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة وللتوعية بأخطار استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث بدأت هذه التجربة التحذيرية صباح اليوم الاثنين الموافق 30/6/1441هـ، مع بداية الدوام الساعة السابعة صباحًا، وذلك على طريق الجامعة في تقاطع إشارة القرعاء، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم، وهيئة الهلال الأحمر.

جاء ذلك في إطار مشاركة جامعة القصيم في حملة «حياتك أهم»، التي دشنها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم.

ويحاكي هذا العرض التمثيلي، مشهدًا لحادث وهمي في مكان عام على جانب الطريق، مع لافتات توعوية وتحذيرية للسائقين من القيادة غير الآمنة، إضافة إلى استعراض لأهم أسباب الحوادث، وكيفية تلافيها، وكيفية التصرف في حالات الحوادث من الناحية الطبية، وطبيعية الإسعافات التي يمكن تقديمها في بعض الحالات، والجهات التي يستوجب التواصل معها في هذه الحالات.