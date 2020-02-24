أمير الباحة يحذر من الوساطة في إنهاء الإجراءات: أكثر ما يسيئُني

حذَّر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، من الوساطة في إنهاء إجراءات المواطنين، قائلًا: إن أكثر ما يسيئُني هو تقديم الخدمة لمواطن دون آخر، أو شكوى مواطن من تأخير معاملته لم يتم إنهاؤها بدون أي مبرر.

وأكد الأمير حسام، خلال استقباله، وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق سعيد بن محمد مخايش ومنسوبي الوكالة ومديري إدارات الحقوق بالمحافظات، على أن العمل أمانة لابد من أدائها على أكمل وجه، وفق تطلعات القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهدًا في بذل سبل الراحة والرفاهية لمواطني هذا البلد المعطاء.

وشدد أمير المنطقة، على أهمية خدمة المواطنين بالعدل والمساواة وإنهاء المعاملات حسب مجراها الطبيعي والابتعاد عن الاجتهاد والعمل حسب التوجيهات وتنفيذها دون الالتفاف عليها، لافتًا إلى أن ترك المعاملات دون إنجازها سواءً في أقسام الإمارة أو المحافظات أمر غير مقبول نهائيًّا ولن يقبل أي عذر حيال ذلك، موجهًا بتقديم تصور ودراسة لحوافز وكالة الحقوق.

وأوضح وكيل إمارة الباحة المساعد للحقوق أن منسوبي الوكالة في الإمارة ومحافظاتها سيعملون على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتطلعات أمير المنطقة في دقة العمل وسرعة الإنجاز بما يتواكب مع رؤية المملكة، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى تهيئة بيئة عمل مميزة في وكالة الحقوق بمعالجة بعض الأمور التي من أهمها تطوير إجراءات العمل الحقوقي وفق توجيهات سمو أمير الباحة، وسعيًا لخدمة المواطن وإنهاء معاملاته وحقوقه.

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