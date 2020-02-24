بالفيديو.. الحصيني يرصد حركة واتجاه السحب الرعدية على عدة مناطق

رصد الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، تحرك السحب الرعدية على منطقة حائل نواحي شرق المناطق الشمالية ودولة الكويت.
وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أن السحب المكونة، نواحي محافظة حقل بمنطقة تبوك، زيادتها في باقي المنطقة، وفي الجوف والمناطق الشمالية، محذرًا من الرياح النشطة المثيرة للغبار على تلك المناطق، أما السحب العالية والمتوسطة فتتكون على معظم مناطق المملكة.
وتابع الحصيني، هناك سحابة ممطرة باللون الزهري غرب حائل، فضلًا عن غبار من خفيف إلى متوسط جنوب غرب القصيم وحركته نواحي الشمال والشمال الشرقي.
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