3 مواقع ترفيهية في العقير

وشدد الملحم على جاهزية موقع مركبات الكرفان، بمساحة 21 ألف متر مربع، ويضم بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترا مربعا، ونقاطا لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترا مربعا، لاستيعاب 50 شخصا، ومزودة بالإنارة، وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، وملعبا لكرة الطائرة، موضحا أن فكرة إنشاء الموقع جاءت نظرا لكثرة ارتياد أصحاب الكرفانات الشاطئ، وعشوائية الوقوف في مواقع مختلفة، بالإضافة إلى حاجتهم إلى خدمات خاصة بهم، كنقاط تصريف مياه الصرف الصحي، ونقاط التزود بالمياه الصالحة للاستخدام.
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