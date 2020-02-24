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تطوير العمل الإداري بتعليم بيشة

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أكد مدير تعليم بيشة المعين مؤخرا، خالد عبدالله الغامدي، في لقائه الأول مع قيادات تعليم بيشة، بحضور 400 مشرف تربوي ومشرفة، على العمل لتحقيق أهداف الإشراف التربوي، وتمكين المشرفين والمشرفات من أداء مهامهم الموكلة إليهم لتحقيق مؤشرات إيجابية، مع ربط كل البرامج والمبادرات والأهداف برؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أهمية التركيز على نواتج التعلم، ومواصلة التهيئة والتدريب على الاختبارات الدولية، ومواجهة التحديات التي تقف أمام التعليم، والسعي إلى رفع مستوى التحصيل في المدارس، وتطوير العمل الإداري في الإدارة.

وشدد مدير التعليم على أهمية توحید وتدقيق إحصاءات الإدارة، وإيجاد قاعدة إلكترونية للبيانات، ومواكبة المرحلة التي تمر بها المملكة والتعليم والإدارة، نحو الإبداع والتطوير والتميز.


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