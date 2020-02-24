تطوير العمل الإداري بتعليم بيشة

وأشار إلى أهمية التركيز على نواتج التعلم، ومواصلة التهيئة والتدريب على الاختبارات الدولية، ومواجهة التحديات التي تقف أمام التعليم، والسعي إلى رفع مستوى التحصيل في المدارس، وتطوير العمل الإداري في الإدارة.
وشدد مدير التعليم على أهمية توحید وتدقيق إحصاءات الإدارة، وإيجاد قاعدة إلكترونية للبيانات، ومواكبة المرحلة التي تمر بها المملكة والتعليم والإدارة، نحو الإبداع والتطوير والتميز.
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