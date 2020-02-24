47 ألف شكوى تلقتها التعليم من المنسوبين والمستفيدين

تلقى مركز تواصل لرعاية المستفيدين بوزارة التعليم منذ إطلاقه في 1432، وحتى أمس 47222 شكوى من منسوبي الوزارة والمستفيدين، و314098 استفسارا، بالإضافة إلى 1137 استشارة.

وبحسب مصادر «دوت الخليج» جاءت مشاكل حركة النقل، وتأخر الترقيات، وتفاوت المستويات والدرجات، ومشاكل القبول والتسجيل، وخدمات المبتعثين، في صدارة قائمة أكثر الشكاوى التي تلقاها المركز.

وبحسب وزارة التعليم فإن مركز تواصل لرعاية المستفيدين يعد خدمة إلكترونية تم إطلاقها في 1432، ويعتبر وسيلة إلكترونية على فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم، والاطلاع على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم واستفسارهم وشكاوى المقدمة من قبلهم، ومتابعتها مع الوزير وجهات الاختصاص بالوزارة والإدارات المعنية وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، وييسر متابعتها وحلها وإتمام الرد على المستفيد من قبل الوزارة وإدارة التعليم، فإذا لم يكن من اختصاص الإدارة أو يتجاوز صلاحيتها يتم تصعيده للجهة المعنية في الوزارة لخدمة المستفيد وإبلاغه بالرد المناسب.

الأهداف الخاصة

التيسير على المستفيدين والمراجعين من عناء السفر والمراجعة

تعزيز العلاقة التواصلية للوزارة وقطاعاتها في الجهاز المركزي والميدان مع جميع فئات المجتمع

استقبال الشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة من المستفيدين وإحالتها إلى الجهات المعنية وتتبع مسار إنجازها والتغذية الراجعة لها

توفير معلومات إحصائية دقيقة، ومؤشرات يستفاد منها في المعالجة والمحاسبة وخطط التطوير

الهدف العام

تهدف الخدمة إلى تحقيق أسرع وأفضل سبل التواصل بين المسؤولين لتحقيق رضا المستفيدين من خلال فتح قناة ميسرة للتواصل تخدمهم من مواقعهم

الخدمات المتاحة

بلاغ فني

تلقي البلاغات العاجلة وضمان سرعة تعامل الجهات المعنية معها

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استفسار

رفع ومتابعة استفسارات المستفيدين لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم والجامعات

اقتراح

إيصال مقترحات المهتمين بالتعليم لمسؤولي الوزارة مع حفظ حقوقهم الفكرية

شكوى

رفع الشكاوى ومتابعتها بإشراف لجنة عليا، مكونة من وكالات الوزارة وبرئاسة مستشار الوزير

استشارة

تقديم الاستشارات لطلاب التعليم العام وتقديم الحلول لمشكلاتهم

لقاء

تيسير لقاء المستفيدين بمسؤولي الوزارة والتنسيق حسب الأولوية

تقديم قيّم

هي أداء لقياس جودة البيئة التعليمية بكافة معايرها من خلال الطالب