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تدشين أول محطة لتدوير المخلفات

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دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، العمل في أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية على مستوى المملكة في الأحساء، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تقدر بـ3000 طن يوميا بهدف التخلص من الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية والمحافظة على البيئة، جاء ذلك خلال مشاركة أمانة الأحساء في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الأولى الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن المشروع الاستثماري لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية مدته 15 عاما، ويهدف المشروع إلى فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية الناتجة عن المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات.

الفرز والتدوير

توفر عناصر التقنية الحديثة

مراعاة اشتراطات البيئة

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التقليل من حجم المخلفات

إعادة تدوير المخلّفات الإنشائية

استغلالها بمشاريع البنى التحتية


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