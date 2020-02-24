وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن المشروع الاستثماري لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية مدته 15 عاما، ويهدف المشروع إلى فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية الناتجة عن المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات.
الفرز والتدوير
توفر عناصر التقنية الحديثة
مراعاة اشتراطات البيئة
التقليل من حجم المخلفات
إعادة تدوير المخلّفات الإنشائية
استغلالها بمشاريع البنى التحتية
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين أول محطة لتدوير المخلفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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