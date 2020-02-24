بلدي جدة يطالب الأمانة بمواصفات العقود مع المقاولين

أكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي، أن المجلس أقر مخاطبة أمانة محافظة جدة لطلب المعلومات اللازمة عن المواصفات والعقود مع المقاولين، والاطلاع على آلية الرقابة ومدى جودة الأسفلت المستخدم في إنشاء وصيانة الطرق، عطفا على ما تمت مناقشته خلال الجلسة ال64 حول شوارع أحياء المحافظة والحفر الوعائية بها، وعن آلية صيانتها من قبل أمانة جدة من خلال العرض المرئي المقدم من عضو المجلس البلدي م. عبدالمجيد البطاطي.

الخطة التشغيلية

وكان المجلس البلدي بجدة استعرض خلال الجلسة الخطة التشغيلية (2020) لعمل المجلس البلدي خلال الفترة القادمة، حيث قدم عضو المجلس عايض بن درهم للأعضاء عرضا للخطة التشغيلية لعمل المجلس خلال الفترة القادمة وقوائم بأسماء أعضاء اللجان المقررة، إذ تم إقرار الخطة من قبل المجلس على أن يتم التعديل عليها بما يبديه السادة الأعضاء من ملاحظات بعد أن يتم العرض على المجلس لاعتماد التعديل، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.

إدراج الحوكمة

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بين رئيس المجلس عبدالله المحمدي تبني المجلس اقتراح عضو المجلس إبراهيم باعشن المتضمن إدراج الحوكمة في خطة عمل المجلس البلدي تحت إشرافه المباشر مع لجنة الخطة التشغيلية، وذلك لربط الحوكمة مع لجان المجلس.

الخدمات الأساسية

من ناحية أخرى، أكد المحمدي اهتمام المجلس بكل ما يخص المواطن من ناحية الخدمات الأساسية، حيث تمت مناقشة مشكلة تصريف مياه السيول والأمطار بحي الهدى والسنابل، وقرر المجلس مخاطبة أمانة محافظة جدة للإفادة عن تأخر المشروع والمسببات إن وجدت، كما تم عرض رد الأمانة بخصوص استكمال الجزء المتبقي من شارع الأمير ماجد. وتأكيد الأعضاء على ضرورة متابعة استكماله، لما يمثله من أهمية لتسهيل الحركة المرورية واقتراح أن يتم الرفع لمقام وزارة الشئون البلدية والقروية بضرورة استكمال الجزء المتبقي من الطريق، وطلب الدعم لاستكمال نزع العقارات المتبقية. وأضاف أن المجلس أقر تكليف لجنة المشاريع ومن يرغب من الأعضاء في تمثيل أعضاء المجلس للوقوف على مشاريع الأمانة الحديثة، والاطلاع عليها والعرض على المجلس بحيث تكون محاور الزيارة متضمنة المشاريع المنجزة، والمتعثرة، ونسبة الإنجاز، ورفع التقرير للمجلس البلدي.