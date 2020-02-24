برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتشريف نائبه الأمير بدر بن سلطان، تحتفي جامعة أم القرى -اليوم- في الأستاد الرياضي بالعابدية، بتخريج أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، يمثلون الدفعة الـ68 للعام الجامعي 1440/‏ 1441، وحضور أولياء أمور الطلاب وأمهاتهم، كما ستحتفي بطالباتها الخريجات يوم الجمعة الرابع من رجب1441. ويقدر عدد خريجي الدفعة الـ68 المحتفى بهم من الطلاب نحو 6233 خريجا، ومن الطالبات 8130 خريجة، من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، ليصل مجموع الخريجين إلى 14363 طالبا وطالبة، 13145 منهم في مرحلة البكالوريوس، و205 في الدبلوم، ومرحلة الماجستير 618، و197 ضمن مرحلة الدكتوراه. وأشاد مدير الجامعة، عبدالله بافيل، بدعم القيادة الرشيدة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في متابعة برامج التعليم العالي، مما أسهم في تطوير المخرجات العلمية وصقل المهارات، بما يوائم مجالات سوق العمل. وثمّن رعاية الأمير خالد الفيصل، وتشريف نائبه للاحتفاء بخريجي الدفعة الـ68، ودعمهم المستمر والمتواصل لكل الفعاليات التي تنظمها الجامعة، معربا عن اعتزازه بتتويج نخبة مميزة من طلاب الجامعة، لخدمة وطنهم في كل القطاعات، ومتمنيا لهم مسيرة عملية مكللة بالتوفيق لما فيه مصلحة دوت الخليج.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 14 ألف طالب وطالبة بجامعة أم القرى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.