تشققات وتصدعات بالإدارات الحكومية بالسعيدة

كشفت جولة تفقدية قام بها محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي أمس، على مركز السعيدة التابع للمحافظة عن ظهور التشققات والتصدعات في الأسقف والجدران بعدد من المباني الخاصة بأفرع الإدارات الحكومية ومنها مركز السعيدة، وفرع الزراعة، ومكتب خدمات البلدية، وأكد الفلقي أنه ناقش مع رئيس المركز عمر مشبب حسان وبحضور مديري تلك الإدارات إضافة لمدير الأمن والسلامة بمركز الدفاع المدني بمحايل المقدم سلطان عسيري لمعالجة المشكلة، وقال «ستتم مناقشة ذلك مع الجهات المختصة عن مدى خطورتها على منسوبي تلك الإدارات»، منوها بأنه سيتم تشكيل لجنه للوقوف ومعالجة الموضوع من قبلهم، فيما كشفت المعلومات إلى أن المباني مستأجرة من إدارة مراكز النمو.

المشروعات التنموية

في ذات السياق استمع «الفلقي» خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، كما التقى أهالي المركز، مستمعا لاحتياجاتهم الخدمية، كما زار الشرطة، والزراعة، ومكتب خدمات البلدية.

خدمات

أكد محافظ محايل أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.