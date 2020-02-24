تشققات وتصدعات بالإدارات الحكومية بالسعيدة

المشروعات التنموية
في ذات السياق استمع «الفلقي» خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، كما التقى أهالي المركز، مستمعا لاحتياجاتهم الخدمية، كما زار الشرطة، والزراعة، ومكتب خدمات البلدية.
خدمات
أكد محافظ محايل أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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