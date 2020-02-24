إنهاء التنازع في الاختصاص النوعي بين المحاكم

اختصار الإجراءات
رسمت التعديلات الجديدة مسارا للحكم بعدم الاختصاص النوعي، يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها، وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية، والذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
تفعيل وتحضير
في إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية، فقد تضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، والذي يمكن خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى، تتضمن التحقق من العناصر الرئيسية فيها، بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة، إذ تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكان الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
قضاة الدائرة
تفعيلا لإدارة الدعوى، فقد تضمنت التعديلات إمكان إسناد إدارة الجلسة التحضيرية إلى أحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.
التعديلات
تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى
يمكن خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسية
تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي
شروط قبول الدعوى
إمكان الصلح بين الأطراف
حصر الطلبات والدفوع
تحديد محل المنازعة
مستوى تعقيد القضية
تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود
تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية
المدة المتوقعة للمحاكمة
قضاة الدائرة
إمكان إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة
الاستعانة بالمختصين في المحكمة
إتمامها بشكل إلكتروني
أبرز الإجراءت التي اتخذتها الوزراة لتسريع القضايا
توثيق الجلسات بالصوت والصورة
إنشاء المحاكم العمالية
الوكالات رقمية
رقمنة ضبوط الجلسات
الاطلاع على صك الحكم إلكترونيا
تفعيل المصادقة الإلكترونية
إطلاق المحكمة النموذجية
الشكوى الإلكترونية
التوثيق عبر السفارات
اعتماد التصديق الإلكتروني للوكالات
إلغاء الاختصاص المكاني
العقد الإلكتروني للزواج
إطلاق صندوق النفقة
تدشين ناجز المحاكم
الموافقة على لائحة إجراءات الاستئناف
كتابات العدل المتنقلة
7 خدمات إلكترونية للمحامين والمتدربين
الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونيا
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