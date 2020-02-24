تجويد نواتج التعلم بمكة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «بنات»، أمس، اللقاء السنوي الأول للأدوار المتكاملة بين المدرسة ومكتب التعليم، لتجويد نواتج التعلم، بقاعة الملك فهد ليومين، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء عبدالعزيز بشاوري، ونخبة من المشرفات التربويات من مختلف مكاتب التعليم والإدارات المعنية. واستهدف البرنامج 250 تربوية، بهدف التطوير المهني النوعي للمشرفات التربويات، بما يرقى ويجود العملية التعليمية.



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