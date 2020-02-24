أمير القصيم يستقبل مؤسس مرصد القصيم الفلكي

استقبل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، ورئيس بلدية البكيرية يوسف الخليفة، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة، مؤسس مرصد القصيم الفلكي عبدالرحمن بن محمد الراجحي، ومشغل المرصد عبدالله الراجحي، الذين قدموا للسلام عليه والبدء بالمرحلة الثانية لإنشاء الصالة والقبة الفلكية وإدارة المرصد داخل محافظة البكيرية، وتسليم التقرير السنوي للمرصد لعام 1440. واطلع أمير منطقة القصيم من خلال التقرير السنوي على ما تم إنجازه وتحقيقه من خدمات قدمها المرصد الذي يرصد الأهلة القمرية، مباركا سموه البدء في العمل بالمرحلة الثانية لتشغيل هذا المعلم الذي يعد من معالم المنطقة، مشيدا بهذا التعاون القائم بين بلدية ومحافظة البكيرية لدعم مرصد القصيم الفلكي، ولإقامة هذا المشروع المهم الذي يهتم بإحياء السنة من خلال الترائي، سائلا المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لكل نجاح، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم تحت ظل قيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده. وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على توجيهاته بشأن هذا المشروع، الذي سيكون إضافة لمنطقة القصيم عامة، ولمحافظة البكيرية خاصة، منوهين بدعمه الدائم لكل ما من شأنه خدمة منطقة القصيم ورقيها، سائلين الله أن يحقق هذا المرصد أهدافه، وأن يكون رافدا لكل المهتمين برصد الأهلة، وإحياء سنة الترائي.



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