24 ساعة لإنجاز المعاملات بمنطقة عسير

إنفاذا لتوجيهات القيادة، تجاوزت إمارة منطقة عسير العمل الروتيني، الذي قد يستغرق وقتا طويلا، بعدما طبق الأمير تركي بن طلال خطة طريق لإنهاء تنفيذ التوجيهات والأحكام الشرعية، والأوامر والإجراءات الصادرة، وتسهيل مطالب المواطنين العالقة لدى بعض الجهات الحكومية، من خلال منح فرصة 24 ساعة فقط لإنهائها، أو توجيهات تستدعي إصدارها في اللحظة نفسها. «دوت الخليج» حضرت مجلس الأمير وعايشت طريقته في إنهاء معاملات المواطنين.

تعليم النماص

شكا الشاب سعد محمد بكر لأمير عسير عدم تنفيذ إدارة التعليم في محافظة النماص حكما شرعيا بتثبيته بإحدى الوظائف في تلك الإدارة، فاتصل الأمير بمدير تعليم المحافظة والتوجيه بإنهاء موضوع المواطن خلال 24 ساعة على أن يتم الرد والإفادة له.

وقوف مباشر

شكا المواطن محمد أحمد عسيري من مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، من توقف إكمال مشروع طريق في قريته المربط بلتين قنا، وأن والدته المسنة لا تستطيع عبور الوادي لعدم وجود عبارة، وعلى الفور اتصل أمير المنطقة برئيس المركز، وطلب منه التوجه فورا برفقة رئيس البلدية إلى الموقع وإشعاره بحقيقة الطلب.

قضية شاب

تقدم شاب في الـ20 من العمر بشكوى حول اعتداء مجموعة من الأشخاص عليه وتحويل المعاملة من شرطة الدرب إلى غرب أبها، ولم يتم إحضار خصومه، فقد أرسل الأمير، الشاب لشرطة غرب أبها وطلب الاتصال به بعد وصوله مكتب مدير الشرطة، فاتصل به مدير شرطة غرب أبها ومعه الشاب حيث منح فرصة 24 ساعة لمعرفة ملابسات القضية.

عودة

شكت زوجة للأمير تركي بن طلال، تعنت زوجها وإصرارها على إبقاء الأطفال معه بسبب خلاف عائلي، وقالت إن زوجها أخذ أطفالها، وهما ولد وبنت حيث منع البنت من الذهاب إلى الروضة، فوعدها الأمير بإعادة الأطفال إليها.

فرصة

تأخرت أمانة منطقة عسير في تطبيق حكم صادر من المحكمة الإدارية يلزمها بنزع عقار ولم تنفذ الحكم، فعرض المواطن محمد المتحمي للأمير تركي الموضوع الذي وجه الأمانة بإنهاء تنفيذ الحكم خلال 24ساعة.

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بلدية خميس مشيط

وجه الأمير تركي بن طلال، بلدية خميس مشيط بنقل المخلفات من مقبرة في تندحة والالتزام بالتوجيه خلال مدة 24 ساعة، وذلك بعد أن تأخرت البلدية في نقل الأتربة والمخلفات، وعدم تقيدها بتوجيه سابق.

عقلية توافقية

تواصل أمير عسير بعرض مرئي مباشر مع وكيل محافظة رجال ألمع لمعرفة خلفية شكوى مواطن حول وضع طريق في جبل صمدة، وتمت الإفادة بأن المواطن يريد تغيير المسار للطريق، فأكد الأمير أن المواطن سيصل للمحافظة في اليوم التالي، وإشعاره بما توصلوا إليه.

طلب وظيفة

طلب مواطن من الأمير تركي بن طلال أن يوظف ابنه، وكان رد الأمير «لو القرار عندي لا يبقى أحد في عسير دون وظيفة، وأن الحكومة تحاول خلق فرص وظيفية متنوعة ومشاريع اقتصادية مختلفة، وإن تمكنت من توظيفه فأشكر الله ثم لخادم الحرمين الشريفين».

اتصال بمديرة المدرسة

أجبرت الظروف الأسرية معلمة تعمل في تهامة قحطان على طلب النقل نظرا لظروف شقيقها الصحية، بعد عرض الشكوى لمقام الأمير باشر بالاتصال بمديرة المدرسة وسأل عن المعلمة، وقال للمديرة «بصفتك القائدة ابحثي لي عن ظروف المعلمة وزوديني بتقرير متكامل».

أمانة

وجه أمير منطقة عسير، مدير إدارة المستشارين خالد آل هادي بعدم قبول أي اتصال من أي شخص كان لمحاولة تسيير أو تغيير أو تحويل إجراء أو معاملة.