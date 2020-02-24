السعودية اليوم / محافظ القريات يلتقي بمدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة



القريات 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات أحمد بن إبراهيم الزارع.

واستعرض الجاسر أنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي في المحافظة, فيما اطلع على البرامج التي نفذها مركز التنمية, وبحث أوضاع القطاع غير الربحي بالمحافظة وخاصة الجمعيات الحديثة التي تمت الموافقة على بدء مزاولة نشاطها بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق الخطط التي اعتمدت.

//انتهى//

22:51ت م

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