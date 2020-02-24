السعودية اليوم / الكويت توقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)



الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

وجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم جميع الاتحادات

وقال الوزير الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى، داعيًا المولى عز جل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

// انتهى //

22:50ت م

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الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسوجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازياً، نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وقال الوزير الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي.وأشار إلى أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى، داعيًا المولى عز جل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.// انتهى //22:50ت م0325

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.