السعودية اليوم / وكيل وزارة الصحة اليمني يلتقي برئيس بعثة المفوضية الأوروبية



عـدن 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

التقى وكيل وزارة الصحة اليمني لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور أحمد علي الوليدي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية الدوبيو ندي .

واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الصحي وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين الوزارة والمفوضية في المجال الصحي وسبل الدفع بها نحو الأفضل.

وثمن الدكتور الوليدي في اللقاء الدور الذي تضطلع به المفوضية في مؤازرة برامج وزارة الصحة والسكان المختلفة في اليمن.

// انتهى //

22:32ت م

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