السعودية اليوم / المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ينظم ورشة عمل "الإعاشة مسبقة التجهيز"



مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

يعتزم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل تحت رعاية وزارة الحج والعمرة تنظيم ورشة عمل الإعاشة مسبقة التجهيز (المعقمة والمجمدة) الخميس المقبل.

ويفتتح أعمال الورشة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشّاط، بحضور ممثلين عن مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ( 190 منشأة)، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بمجال الحج، في مقدمتهم وزارة الحج والعمرة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والشركة

كما سيشارك في الورشة مجموعة من الشركات الوطنية المعتمدة في تنفيذ الوجبات مسبقة التجهيز الذين سيقدمون نماذج حية من الوجبات مسبقة التجهيز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن الحقباني أن المجلس ينظم هذه الورشة انطلاقًا من لائحته التنظيمية، التي تعمل على تطوير الخدمات عبر رفع مستوى التنسيق بين بين منشآت خدمة حجاج الداخل والجهات ذات العلاقة بالحج، كما أن الورشة ستسهم في تحقيق برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030م .

// انتهى //

22:17ت م

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مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسيعتزم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل تحت رعاية وزارة الحج والعمرة تنظيم ورشة عمل الإعاشة مسبقة التجهيز (المعقمة والمجمدة) الخميس المقبل.ويفتتح أعمال الورشة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشّاط، بحضور ممثلين عن مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ( 190 منشأة)، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بمجال الحج، في مقدمتهم وزارة الحج والعمرة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة وشركة التموين بالخطوط السعودية.كما سيشارك في الورشة مجموعة من الشركات الوطنية المعتمدة في تنفيذ الوجبات مسبقة التجهيز الذين سيقدمون نماذج حية من الوجبات مسبقة التجهيز.وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن الحقباني أن المجلس ينظم هذه الورشة انطلاقًا من لائحته التنظيمية، التي تعمل على تطوير الخدمات عبر رفع مستوى التنسيق بين بين منشآت خدمة حجاج الداخل والجهات ذات العلاقة بالحج، كما أن الورشة ستسهم في تحقيق برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030م .// انتهى //22:17ت م0319

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