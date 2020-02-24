سجينة تنفذ خطة هروب بسرعة فائقة.. نالت حريتها 15 ثانية

رصدت كاميرات المراقبة محاولة هروب فاشلة لإحدى نزيلات سجن بمدينة دايتونا بولاية أوهايو في الولايات المتحدة؛ في واقعة طريفة على طريقة أفلام هوليوود الكوميدية.

الأمر المثير للدهشة أن السجينة جيسيكا بومرشاين حاولت الهروب من سجن مقاطعة مونتجمري أمام كاميرات المراقبة وتحت أعين النزلاء والضباط، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.





في البداية، وقفت بومرشاين كما يظهر في الفيديو على مقعد لدقائق عدة تحدّق في السقف ثم نزلت وسحبت كرسياً آخر لمزيد من الثبات.

انتظرت لفترة دون أن ينتبه إليها أحد وتسلّقت إلى أعلى، واستغرقت فترة قصيرة مدتها 30 ثانية قبل أن تسحب بلاطة من السقف.

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وبعد ذلك، وتحت أنظار سجناء آخرين يراقبونها عن كثب، صعدت بومرشاين وتوارت عن الأنظار، لكن محاولتها لنيل الحرية انتهت سريعاً وبعد 15 ثانية فقط مع بداية سقوط أول حطام للسقف ودخول ضباط السجن إلى المشهد وسط حالة من الذهول.

وتقدم أحد الضباط قبل ثوانٍ قليلة فقط من انهيار السقف تماماً وظهور بومرشاين، وسارع مزيد من الضباط للإمساك بساقيها، لكنها سقطت ولحسن حظها على سلة المهملات لتتجنب ارتطام رأسها بالأرض.





ومثلت بومرشاين أمام المحكمة هذا الأسبوع، ووجهت السلطات لها تهماً جديدة بالفرار وتدمير الممتلكات، لتضاف إلى تهم الاختطاف، والاعتداء الجنائي، والسطو بحق رجل يبلغ من العمر 85 عامًا.



