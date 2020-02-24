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وزير الصناعة : تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح
التوجه هو تثبيت الأسعار حتى عام 2030
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح، والتوجه هو تثبيت الأسعار حتى عام 2030، لكن قرار الدولة لم يصدر بعد.
وتابع الخريف خلال حواره إلى برنامج في الصورة، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المصنعين لديهم خوف من عدم قدرة هيئة المحتوى المحلي من تنفيذ خططها لتعزيز المنتج السعودي، وتغلب نفوذ المال على سياسة الاقتصاد.
وأضاف وزير الصناعة: نحن جزء أساسي ومؤهلون بكفاءة للثورة الصناعية الرابعة، وستحقق لنا قفزة كبيرة، والمشككون في ذلك هم من يجب عليهم تغيير قناعاتهم، والقطاع الصناعي يمكن أن يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة كل عام، لكن التوظيف غير المباشر أكبر.
وشدد الخريف على أنه بدون أدنى شك الاستثمار في قطاع الصناعة رائع، لكنه يحتاج إلى صبر، وإلى مستثمر لديه نظرة طويلة المدى، متابعًا أن في الشهور القليلة الماضية تم إنشاء: هيئة المحتوى المحلي، هيئة التجارة الخارجية، صندوق الصادرات، رفع رأس مال صندوق الاستثمار الصناعي، فيمكن التخيل ما سيحدث للصناعة السعودية عندما تعمل كل هذه الجهات.
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