شكرا لقرائتكم خبر

ولي العهد يوجه بتنفيذ وتطوير 400 كلم من طرق الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها، عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزا ومحورا رئيسا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقا من توجهات برامج «رؤية المملكة 2030».

ويأتي توجيه ولي العهد بتنفيذ هذا البرنامج، في ضوء ما تشهده المدينة من نمو سكاني متزايد، ومشروعات تنموية ونوعية كبرى، تسهم في تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضلة للاستثمارات، ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين نظيراتها من مدن العالم.

Advertisements

برنامج التطوير

تنفيذ وتطوير 400 كلم من عناصر شبكة الطرق

إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربط بعضها ببعض

أبرز الطرق

أولا: الطرق الدائرية

تطوير الطريق الدائري الأول بأضلاعه كافة بطول 80 كلم لرفع طاقته الاستيعابية

استكمال الطريق الدائري الثاني بطول 73 كلم

تطوير طريق الملك فهد لرفع طاقته الاستيعابية، بطول 30 كلم

رفع مستوى طريق الملك عبدالعزيز من طريق الملك سلمان حتى الطريق الدائري الشمالي، ومن ميدان أبوظبي حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 27 كلم

رفع مستوى طريق الإمام سعود بن فيصل من طريق الملك خالد حتى التقائه بالطريق الدائري الشرقي الثاني بطول 23 كلم

رفع مستوى طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وامتداده جنوبا حتى التقائه بالطريق الدائري الجنوبي الثاني بطول 45 كلم

تطوير امتداد طريق أبي بكر الصديق جنوبا (طريق صلاح الدين الأيوبي) من طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الشرقي، وامتداده جنوبا على شارع الظهران حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 17 كلم

رفع مستوى طريق عثمان بن عفان من طريق الملك سلمان حتى طريق العروبة، ومن طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 16 كلم