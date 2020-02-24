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محمد بن مسعود - الدمام - تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.
ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.
وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.
وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.إسبانيا نادي مليلة الإسباني أحمد الفريدي
الفريدي يوقع مع نادٍ إسباني في الدرجة الثانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.
ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.
وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.
وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:36 PM
تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.
ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.
وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.
وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.
، الفريدي يوقع مع نادٍ إسباني في الدرجة الثانية ،
المصدر : الخليج 365
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