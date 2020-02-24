محمد بن مسعود - الدمام - الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2020-02-24

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.

