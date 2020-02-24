، الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
09:28 PM
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:02 PM
بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا
قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.
، الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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