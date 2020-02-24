، البليهي يشارك بتدريبات الهلال.. والفريق يدشن استعداداته لملاقاة التعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريباتهم الاعتيادية؛ بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

اشتمل التدريب على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتحاد، تطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشارك اللاعب علي آل بليهي في المناورة التي فرضها المدير الفني رازفان لوشيسكو؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

ويؤدي الفريق مراناً مغلقاً مساء يوم الغد؛ استعداداً لمواجهة مضيفه التعاون مساء يوم الخميس المقبل.