، إجبار رجل علي الزواج من طفلة .. تعرف على أغرب سبب ،

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تم إجبار رجل هندي على الزواج من طفلة لا يتعدى عمرها الـ13 عامًا، في ولاية ماديا براديش بعد أن صدم بدراجته بقرة وقتلها عن طريق الخطأ.
البقرة تخص فردًا من عشيرة خاب في قرية باثاري بمدينة فيديشا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث لا تزال القبيلة تطبق ضمن تقاليدها سياسة قديمة لتجبر القبيلة الرجل على الزواج من بنت صاحب البقرة على الرغم من صغر سنها.
ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن صحيفة "تايمز ناو"، اجتمع قاتل البقرة مع صاحبها، وتم أمره بالزواج من ابنته الصغيرة حتى يكفر عن جريمته، ليوافق الرجل على مطلبه.
وبالفعل بدأ الرجل في تحضير الولائم لسكان القرية، والاستعداد لحفل الزفاف.
وقبيل إتمام الزواج، تدخلت وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية، التي استدعت الشرطة لإيقاف الزواج، وبعدها تمكنت الوزارة من إقناع العائلة بالعدول عن قرارها، والتعهد بعدم تزويج ابنتهم حتى تبلغ سن 18 عامًا.
إجبار رجل علي الزواج من طفلة .. تعرف على أغرب سببصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
تم إجبار رجل هندي على الزواج من طفلة لا يتعدى عمرها الـ13 عامًا، في ولاية ماديا براديش بعد أن صدم بدراجته بقرة وقتلها عن طريق الخطأ.
البقرة تخص فردًا من عشيرة خاب في قرية باثاري بمدينة فيديشا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث لا تزال القبيلة تطبق ضمن تقاليدها سياسة قديمة لتجبر القبيلة الرجل على الزواج من بنت صاحب البقرة على الرغم من صغر سنها.
ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن صحيفة "تايمز ناو"، اجتمع قاتل البقرة مع صاحبها، وتم أمره بالزواج من ابنته الصغيرة حتى يكفر عن جريمته، ليوافق الرجل على مطلبه.
وبالفعل بدأ الرجل في تحضير الولائم لسكان القرية، والاستعداد لحفل الزفاف.
وقبيل إتمام الزواج، تدخلت وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية، التي استدعت الشرطة لإيقاف الزواج، وبعدها تمكنت الوزارة من إقناع العائلة بالعدول عن قرارها، والتعهد بعدم تزويج ابنتهم حتى تبلغ سن 18 عامًا.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:14 PM
في قرية هندية
تم إجبار رجل هندي على الزواج من طفلة لا يتعدى عمرها الـ13 عامًا، في ولاية ماديا براديش بعد أن صدم بدراجته بقرة وقتلها عن طريق الخطأ.
البقرة تخص فردًا من عشيرة خاب في قرية باثاري بمدينة فيديشا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث لا تزال القبيلة تطبق ضمن تقاليدها سياسة قديمة لتجبر القبيلة الرجل على الزواج من بنت صاحب البقرة على الرغم من صغر سنها.
ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن صحيفة "تايمز ناو"، اجتمع قاتل البقرة مع صاحبها، وتم أمره بالزواج من ابنته الصغيرة حتى يكفر عن جريمته، ليوافق الرجل على مطلبه.
وبالفعل بدأ الرجل في تحضير الولائم لسكان القرية، والاستعداد لحفل الزفاف.
وقبيل إتمام الزواج، تدخلت وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية، التي استدعت الشرطة لإيقاف الزواج، وبعدها تمكنت الوزارة من إقناع العائلة بالعدول عن قرارها، والتعهد بعدم تزويج ابنتهم حتى تبلغ سن 18 عامًا.
، إجبار رجل علي الزواج من طفلة .. تعرف على أغرب سبب ،
المصدر : الخليج 365
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