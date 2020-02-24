شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون سعوديون يطالبون السلطات بتكريم إيمان الفرطوشي بعد كشفها قصة مريم ”خاطفة الأطفال“ التي حيرت الجميع (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بتكريم موظفة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدعى إيمان الفرطوشي، وذلك لكشفها عن واحدة من أغرب قضايا الاختطاف في المملكة.

وروى كاتب سعودي يدعى أبوطلال الحمراني عبر حسابه في موقع ”تويتر“، تفاصيل القصة، مبينا أن إيمان موظفة الشؤون والعمل والتنمية الاجتماعية، وهي التي كشفت قصة ”مريم“ عندما تقدمت في المرة الأولى بطلب لاستخراج وثائق رسمية لـ“المخطوفين“، لتكون الحاضنة لهم.

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مغردون سعوديون يطالبون السلطات بتكريم إيمان الفرطوشي بعد كشفها قصة مريم ”خاطفة الأطفال“ التي حيرت الجميع (شاهد)

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أبو طلال الحمراني - سوالف طريق@al7mrany

· 21 س

ردًا على @al7mrany

عندما قابلت "مريم" مساعدة مدير فرع الشؤون #ايمان_الفرشوطي ادعت بأنها عثرت عليهم بحالة سيئة وقامت بعلاجهم ورعايتهم، إلا أن الموظفة طلبت من "مريم" كتابة طلب بخط اليد، ثم ارفقت توصيتها للمسؤولين بأنها تشك ب"مريم" وتطلب التحقق منها وبالفعل رفع الأمر للجهات الأمنية

(7)

أبو طلال الحمراني - سوالف طريق@al7mrany

ارجوا تفعيل الهاشتاق لتكريم هذة الموظفة إن لم يكن من الجهات المختصة فكلمة شكرا تكفي#ايمان_الفرشوطي

يشهد الله علي لا أعرفها لكني أفتخر بها [????]

(9)

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٨٩٦

١١:٤٢ م - ٢٣ فبراير ٢٠٢٠

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٨١٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

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ووفق الرواية، فإن الخاطفة ”مريم“ قابلت مساعدة مدير فرع الشؤون إيمان الفرطوشي، وحاولت الادعاء بتقديمها ورقة على أنها ”شهادة ميلاد“ تُبين فيها أنها تكفل أحد ”المخطوفين“، الذي كانت قد نسبته لزوجها تحت مسمى ”أنس خالد مهنا حمود“، وهو نايف قرادي، إلا أن الورقة لم تقنع الموظفة الفرطوشي، لكونها لايوجد عليها ختم الوزارة، وحين واجهت الخاطفة ”مريم“ بذلك، ارتبكت الأخيرة وادعت أنها احتضنت الأبناء بطريقة غير نظامية ولا توجد لديها أوراق ميلاد أصل، إلا أن الموظفة إيمان طلبت من ”مريم“ كتابة طلب بخط اليد، وذلك لتثبت عليها اعترافا، ثم أرفقت الورقة بتوصية للمسؤولين بشكوكها تجاه ”مريم“، وطلبت تحقيقا، وبالفعل تم رفع الأمر للجهات الأمنية.

وعبر هاشتاغ #ايمان_الفرشوطي في موقع التواصل ”تويتر“، أشاد سعوديون بـإيمان، مقدمين شكرهم لها، ومطالبين بتكريمها، وعلقت الدكتورة لمياء البراهيم ”وأخيرا عرفنا البطلة التي كانت مجهولة للإعلام لكن معروفة في عملها وحسن أدائها #ايمان_الفرشوطي، التي بفطنتها استطاعت أن توثق اعتراف #خاطفة_الدمام والتصرف بشكل رسمي لإبلاغ السلطات ورد المخطوفين لأهاليهم. شكرا بحجم السماء لا تكفيك“.

د.لمياء عبدالمحسن البراهيم

✔@DrLalibrahim

وأخيرا عرفنا البطلة التي كانت مجهولة للإعلام لكن معروفة في عملها وحسن أدائها #ايمان_الفرشوطي @Ea3050050

التي بفطنتها استطاعت أن توثق اعتراف #خاطفة_الدمام والتصرف بشكل رسمي لإبلاغ السلطات ورد المخطوفين لأهاليهم.

شكرا بحجم السماء لا تكفيك. @MLSD_SA

١٠٣

٢:٥٨ ص - ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

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٧٧ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وأشادت مغردة تحت مسمى ”مودموزيل“ ”الشخص الصحيح فالمكان الصحيح لو لا نباهتها و اخلاصها فالعمل كان ما انكشفت القصه“.

مودموزيل [????????] [????] @mudmuzil_2012

الشخص الصحيح فالمكان الصحيح لو لا نباهتها و اخلاصها فالعمل كان ما انكشفت القصه #ايمان_الفرشوطي

[فيديو مُضمّن]

٥

١٢:٠٨ ص - ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

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مشاهدة تغريدات مودموزيل [????????] [????] الأخرى

وقالت ”المحامية نورة“ ”ودي امدح امدح امدح لين يخلص المدح“.

ووجهت هناء الزهير رسالة ثناء لموظفة الشؤون: ”أستاذة إيمان … ربي يسعدك ويسخر لك جنود الأرض وملائكة السماء هي أيادٍ كثيرة رُفعت تدعو لك، هي دعوات كثيرة… نقيه ..وصادقة لكِ كهذه الدعوة“.

وشاركت إيمان الفرطوشي بدورها، بعضا من التغريدات التي وجهها ناشطون لها، يثنون فيها على حسن عملها، ويوجهون شكرهم لها، وكتب ”عبدالله“: ”ماشاء الله عليك كيف حرمه تحملت كتمان السر وعدم التمصدر . شكرا على تحملك المسؤولية والصمت حيالها حتى يأتي غيرك ليشكرك على صنيعك“.

هناء الزهير@Hana_a_alzuhair

· 21 س

#ايمان_الفرشوطي

الأخت إيمان سيدة فاضلة ومعطاءه وتعمل بصمت دون جعجعة التفاخر والتباهي .. وتعلمت منها كما الكثيرين أبجديات العطاء الأمثل

قدمت للأيتام الكثير ولا زالت

حتى غبطها من يعرفها على ما تملك من عطاء... فعطائها لهم حب لا متناهي..ربي يجزيها الخير كله ويسعدها سعادة الدارين [????????]

عبدالله@Abdu_n1980

ماشاء الله عليك كيف حرمه تحملت كتمان السر وعدم التمصدر .

شكرا على تحملك المسؤولية والصمت حيالها حتى يأتي غيرك ليشكرك على صنيعك

١٩

١:١٠ ص - ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

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١٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

هناء الزهير@Hana_a_alzuhair

#ايمان_الفرشوطي

أستاذة إيمان ... ربي يسعدك ويسخر لك جنود الأرض وملائكة السماء [????????] [????????]

هي أيادٍ كثيرة رُفعت تدعو لك [????????] [????????]

هي دعوات كثيرة... نقيه ..وصادقة لكِ كهذه الدعوة [????????] [????????]

[عرض الصورة على تويتر]

٢٢

١:٥٨ ص - ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

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١٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

ايمان الفرشوطي@Ea3050050

· ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

ردًا على @alekhbariyatv

الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه علي ماتم اكتشافه واعادة البسمة الي اسر المخطوفين

أنا لجين... [????????] @analoly_des

@al7mrany

ياجماااعه هالمرأة تستحق انكم تكتبون فيها وعنها اول سعودية تكشف اكبر قضية اختطاف مرت على تاريخ المملكة نبي جهودكم لفخر نساء الوطن العظيمة المخلصة

اطلقنا هاشتاق باسمها #ايمان_الفرشوطي@[email protected]

٧٣

١٢:٣٩ ص - ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

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٥٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

خفايا

تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع ”الخاطفة“ للتوصل إلى الحقيقة كاملة، خاصة بعدما تبين إثر اعترافاتها تورط رجل وامرأة معها في قضايا الخطف، التي قد تخفي وراءها الكثير، ومن المرجح أن تكشف عن مخطوفين آخرين، بعد عودة 3 مخطوفين وهم نايف قرادي ويوسف العماري وموسى الخنيزي إلى أسرهم.

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وقال أبوطلال الحمراني – في معلومات لا يمكن التثبت من صحتها – إن والدة أحد المختطفين الذين عثر عليهم، التقت لدى النيابة العامة بالخاطفة ”مريم“، وعندما شاهدتها بدأت تصرخ وتؤكد أنها هي من رأتها في المستشفى ودخلت غرفتها قبل اختفاء ولدها.

وكانت الوالدة الحقيقية قد وصفت المتهمة بدقة رغم مرور 23 سنة على حادثة اختطاف ابنها.

وأكد ”أبوطلال“ أن هناك مشتبها به يحمل كل خيوط القضية، لكنه لن يستطيع الحديث عنه احتراما لتكتم الأجهزة الأمنية.

المصدر: إرم نيوز