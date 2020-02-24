شكرا لقرائتكم خبر عن اول حالة اصابة بفيروس كورونا في دولة خليجية جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالة الأنباء البحرينية، الاثنين، برصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين.

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وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (COVID-19) لمواطن بحريني قادم من إيران، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه، وتم نقله فوراً للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس، وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وأكدت وزارة الصحة أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس، حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص، كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوماً من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يومياً للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19، بحسب المعايير الدولية والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.